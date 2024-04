"Meil on raport intsidendi kohta, mis on seotud ühe sõduriga Tapal laupäeval, 30. märtsil," selgitas ta toimetusele saadetud e-kirjas. "Sõjaväepolitsei pidas ta kinni sündmuskohal. Võime kinnitada, et intsidendiga ei olnud seotud mitte keegi kohalikest elanikest. Briti armee peab distsipliini väga oluliseks ja nimetatud juhtumit uurib sõjaväepolitsei. Kui meil on rohkem infot, saadame välja täiendava teate."