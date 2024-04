Krossimees Gordejev alustas hooaega Prantsusmaal

Alates hooaja algusest on krossipaar Gordejev-Niitsoo käinud Itaalias treeninglaagris juba kolmel korral. "Kolmas laager ei sujunud päris valatult, kuna sadas vihma ning purunesid meil tsikli mootori mõned detailid," rääkis Gert Gordejev, "aga see ei suutnud meid siiski seisma panna. Vahepeal kodus remonditud mootorid jõudsid õigeaegselt Itaaliasse tagasi ja julgesime trenni teha ka veidi porisema ilmaga. Kokkuvõttes siiski soovitud sõidutunde kolme treeninglaagri peale kokku ei saanud, aga kolmandas laagris kaasas olnud endine tippsõitja ja treener Are Kaurit meid vähemalt maha ei kandnud."