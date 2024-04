Bolti tõukerattad alustavad Rakveres uut hooaega

"Rakvere linna koolide, lasteaedade ja teiste lastega seotud objektide lähiümbruses on Bolti tõukerataste piirsõidukiirus kuni 10 kilomeetrit tunnis," ütles ta. "Kesklinna tsoonis saab sõita maksimaalselt kiirusega 15 kilomeetrit tunnis ja äärelinnapiirkonnas 25 kilomeetrit tunnis, mis on ka liiklusseaduses suurim lubatud sõidukiirus kergliikuritele."

Linnavalitsuse ja teenusepakkuja koostöös määratakse ära tõukerataste parkimiskeelutsoonid, kus ei ole võimalik tõukeratta kasutamist lõpetada ega seda maha jätta. "Rakveres on keelualadeks kitsamad kõnniteed ja rohealad, kuhu pargitud tõukerattad jäävad ette jalakäijaile ja halvemal juhul ka autodele," mainis Karus.

Kõik piirangud on sisestatud Bolti rakendusse.

Abilinnapea tuletas ühtlasi kõigile sõiduvahendi kasutajaile meelde, et tõukerattaga liiklemisel on ohutus väga oluline. Sõites tuleb järgida liikluseeskirju, rangelt soovituslik on kanda kiivrit.