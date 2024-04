Kadrina kogukonnaprojekt pärjati aasta tekstiiliteoks

Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastapreemiate žürii otsustas, et tunnustust "Aasta tekstiilitegu 2023" väärib Maryliis Teinfeldt-Grinsi kogukonnaprojekt "Kes mäletab viimasena? Kes mäletab paremini?".

Hindajate sõnul on Maryliis Teinfeldt-Grinsi kogukonnaprojekti "Kes mäletab viimasena? Kes mäletab paremini?", suurejoonelise kogukonda kaasava loomingulise ettevõtmise mõju nii kohene kui ka pikaaegne. Žürii hindas kõrgelt, et kunstnik on toonud tekstiilikunsti ja -disaini noortele lähemale ja tutvustanud oma uuenduslikku tehnikat laiale publikule.