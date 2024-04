Ligi poolte Virumaa hoolekandeasutuste tuleohutus ei vastanud nõuetele

Enamasti olid probleemid tuletõkkeustega: need olid kas avatud asendis, ei sulgunud täielikult või olid hoopis hooldamata. Mitmes hoones ei olnud väljapääsuteedel piisavalt valgusteid või ei töötanud need püsirežiimis. Vigu leiti automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide juures: ühes asutuses oli seade rikkis, teistes oli märgistus puudulik või puudusid seadme peal kontaktandmed.

Päästeamet on pööranud alati tähelepanu evakuatsiooniteedele. Mõnes kontrollitud hoones leiti trepikodades siiski lillepotte ja põlevmaterjali, mille panek sellistesse kohtadesse ei ole lubatud, sest need takistavad ohu korral evakueerumist.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektori Angelina Pällo hinnangul on hoolekandeasutuste tuleohutusolukord samasugune kui varasematel aastatel ning taas eristuvad Ida-Virumaa asutused. "Hea meel on siiski täheldada, et tuleohutuspuudusi Ida-Virumaa asutustes on tuvastatud ligi poole võrra vähem võrreldes eelmise aastaga," rääkis ta. "Sel korral pöörati tähelepanu ka elektriseadmete korrashoiule. Rikkumisi selles osas ei tuvastatud, kuid soovitame töötajatel siiski märgata ja juhtida tähelepanu, et kliendid ei jätaks telefonilaadijaid pistikupesadesse järelevalveta ega hoiaks mobiiltelefone laadimise ajal voodis."