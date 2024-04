Käes on karulauguaeg! Loodusmuuseumi ekspert õpetab, mida enne metsaminekut teadma peab

Eesti loodusmuuseumi eksperdid ütlevad, et kõige tähtsam on korjates kindel olla, et tegemist on tõepoolest karulauguga. Kõige sagedasem taim, millega teda segamini aetakse, on harilik siniliilia ehk silla (Scilla siberica), aga ka piibeleht ehk maikelluke (Convallaria majalis) ja harilik sügislill (Colchicum autumnale). «Piibeleht on väga mürgine taim – mürgine on isegi vaasivesi, kus maikellukesekimpu hoitud,» tähendab Eesti loodusmuuseumi botaanik Jana-Maria Habicht. «Nii et selle taime söömine lõppeb tõenäoliselt väga tõsise mürgistuse või isegi surmaga. Sügislill on samuti eluohtlikult mürgine – kui süüa sügislille lehti või sibulat, siis haiglast ei pääse.»