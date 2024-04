Kevadeks kodud läikima – ent kuidas?

«Iga pinna jaoks on olemas sobiv vahend, lisaks tasub jälgida neil, kel lapsed või allergikud kodus, et vahendid oleksid neile sobivad. Praegu on valik tavapoodideski väga lai,» rääkis Viikoja. «Kui tööpindade ja põrandate jaoks üldiselt sobib üldpuhastusvahend ka väga hästi, siis näiteks vannitoa koristamise puhul tuleb tihtipeale kasutada erivahendeid, seda eriti siis, kui käsil on põhjalikum koristustöö.» Puhastusteenuse pakkuja tõdes, et samaväärselt olulised on puhastusvahendite kõrval loomulikult õige tööjärjekord ja töövahendid.