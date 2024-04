Lähipäevil miinuskraadidest veel lahti ei saa

Reede öösel pilvisus tiheneb. Saartel sajab lund ja lörtsi, pärast keskööd liigub sadu mandrile. Puhub ida- ja kagutuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni –6 kraadi, saartel tuleb kohati kuni +1 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, pärastlõunal läheb Lääne- ja Lõuna-Eestis sadu üle vihmaks. Puhub ida- ja kagutuul 5–11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 0 kuni +5 kraadini.

Laupäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, Kirde-Eestis öö hakul ka lund. Puhub lõunakaare tuul 3–9, öö hakul põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, õhtu poole sadu lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 5–11 kraadi.