Haneliste heidutusjahile näidati viimasel hetkel punast tuld

Lindude ränne on täies hoos ja põldudel on näha värske toidu pärast maandunud parvesid. Põllumeestele tähendab see parajat peavalu, kuna linnud panevad nahka suure osa võrsetest ja seemnest ning viimase kahekümne aastaga on suur-laukhane arvukus tõusnud lausa viis korda.