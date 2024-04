Statistikaamet avaldas hiljuti Eesti suurima ja laiaulatuslikuma suhteuuringu tulemused, kus tutvustati nii meeste- kui ka naistevastast paarisuhtevägivalda. Mehi ja naisi puudutavad uudised avaldatakse eraldi, sest vägivalla kogemise mehhanismid sooti on erinevad.

Statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna projektijuht Jana Bruns selgitas, et 39 protsenti on kogenud vaimset, 13 protsenti füüsilist ja 9 protsenti seksuaalset vägivalda. Keskmisest rohkem on vägivalda kogenud noored naised vanuses