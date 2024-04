Lääne-Virumaalt Arukülast pääses jooksu emane nandu

Lindude perenaine ütles, et nandud pääsesid aedikust välja ja ta märkas neid maja läheduses põllul. Esialgu õnnestus mõlemad linnud kodu poole tagasi meelitada, aga siis sattus emane paanikasse, keeras otsa ringi ja jooksis pikkade sammudega üle põllu minema.

"Isaslinnu olen tibust üles kasvatanud ja tema tuleb inimesele meelsasti ligi," rääkis Küllike Õunapuu. "Kolme ja poole aastase emaslinnu tõin aga alles äsja isasele seltsiks ja tema on inimpelglik. Ta rapsis aedikus ka ringi ja ilmselt tema selle ära lõhkuski."

Õunapuu nägi, et jooksu pannud nandu suundus Kadila metsade poole. "Kuhu ta oma linnuaruga läheb, seda ei oska ma ette kujutada. Ta võis ju ka Rahkla poole pöörata."

​Nandud on küll suured ja isane võib emast kaitstes võtta sõjakaid poose, kuid jooksus olev lind inimesele ohtu ei kujutavat. "Pigem kardab ikka tema inimest," lausus perenaine. "Kui keegi teda näeb, palun mulle helistada. Kui oskab, siis võib proovida ka püüda – kui talle õnnestuks võrk või lihtsalt mõni riideese pähe visata, siis jääb ta kohe vaguralt paigale. Aga probleem on muidugi selles, kuidas talle ligi pääseda."

​Eestis lemmiklindudena peetavate nandude kodumaa on Lõuna-Ameerika. Lennuvõimetu lind kaalub 20–27 kg, isased isegi kuni 40 kg, ja on kuni 1,5 meetri kõrgune. Põhiliselt toitub nandu oma kodumaal taimede lehtedest ning ka viljadest ja seemnetest, kuid nälja korral on neid nähtud isegi kala söömas.