Rakvere linnal jääb reservi veel 20 elamumaa krunti

Ehituse peaspetsialist Heldur Veidenbaum nentis, et elame muutuvas maailmas, kus täna ehitatakse ja homme lammutatakse. "Selles mõttes on linn ka pidevas muutumises." Samas kinnitas Karus, et linnajuhte rõõmustab see, kui inimesed tahavad just Rakverre elama tulla.