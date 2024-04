Repliik: põlisrahvas ja põliskodu

Tasapisi ununeb oksast tilkuva kasemahla maitse, sest poeletilt pudelit haarata on lihtsam, ning kes teab, millal mõni ettekirjutus kevadisele nektarile keelu paneb. Ei tohi unustada, et need on just need väikesed hetked, mis meenutavad, et traditsioonide ja loodusega ühenduses olemine on hindamatu aare, mida ei leia ühegi kaubanduskeskuse riiulilt.