Ida-Virumaa on saamas üheks Eesti tugevamaks turismimagnetiks

Kui veel kümme aastat tagasi võis mujal Eestis üsna lihtsalt kohata inimesi, kes polnud kunagi Ida-Virumaal käinud, siis nüüd annab selliseid juba otsida. Pigem on küsimus selles, mitu korda aastas keegi selles kandis käib. Tallinnast ja selle ümbrusest, kuhu on koondunud ligemale pooled Eesti elanikud, kulub Ida-Virumaale jõudmiseks vaid kaks tundi sõitu. Põhjusi seda teed ette võtta tuleb üha rohkem juurde.

Eripärane loodus, mis jääb Soome lahe pankranniku ja liivaranna ning Peipsi liivaranna vahele, on Ida-Virumaal kogu aeg olemas olnud. Seda pole tuntavalt kahjustanud ka enam kui sada aastat tegutsenud põlevkivitööstus. Pigem on see lisanud pilkupüüdvaid aksessuaare, milleks on eelkõige kõrguvad paekivimäed ja tööstusmaastikud. Osa neist on saanud nüüdseks juba uue elu turistide ligitõmbajana kas siis kaevandusmuuseumina Kohtla-Nõmmel, veespordikeskusena Aidus või seikluskeskusena Kiviõlis.