Apotheka andmeleke puudutas sadu tuhandeid kliente

Apteegi- ja haiglakaupadega tegelev Allium UPI teatas veebruaris, et ettevõtte hallatavasse kliendikaardisüsteemi on ebaseaduslikult sisenetud ja laaditud alla klientide isikukoode, ostuandmeid ning kontaktandmeid. Asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluse ja järelevalvemenetluse käigus.

Kriminaalmenetluses on praeguseks tuvastatud, et Allium UPI andmebaasist laaditi ebaseaduslikult alla ligi 700 000 Apotheka, Apotheka Beauty ja PetCity kliendikaardi omaniku isikukoodi, üle 400 000 e-posti aadressi, ligi 60 000 koduaadressi ja umbes 30 000 telefoninumbrit. Samuti on võimalik tuvastada aastatel 2014–2020 ostetud käsimüügiravimeid ja muid apteegikaupu, kuid mitte ostetud retseptiravimeid. Inimesi, kelle andmeid ebaseaduslikult alla laaditi, teavitab sellest Allium UPI isiklikult e-posti teel.