Baltoscandal avalikustas programmi

Suvine teatrifestival Baltoscandal toob 3.–7. juulini Rakverre kokku Eesti ja maailma silmapaistvamad teatritegijad. Tänavune festival on juubelihõnguline, sest möödub 30 aastat esimesest Baltoscandalist Rakveres. Baltimaade ühe vanima teatrifestivali järjepidevusest annab märku ka see, et Priit Raua kokku pandud programmist leiab mitu tuttavat nime, kes varemgi festivalil osalenud.