Kohtuotsusest selgus, et sõnumite saatmine pole iseenesest ahistav jälitamine

Janari jurist Monica Meristo-Dmitrijev ütles kaasust kommenteerides, et nüüdseks on vanemad õnneks lapse hooldusõiguse üle omavahel läbi rääkida saanud. "Tean Janarit maast madalast nii iseloomult kui ka käitumiselt ja samamoodi tean seda peret ning selle vaidluse tagamaid. Muidugi ma olen nõus, et Janar ei pidanud just selliseid väljendeid kasutama, aga isa ei saanud oma lapsega kontakti ja solvus," rääkis Meristo-Dmitrijev.