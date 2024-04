Vinnis tuleb maha saagida tammepuu

Puu on pealtnäha ilus, kuid selle tüvi on seest tühi ja tamm võib igal hetkel ümber kukkuda. "Palume kogukonnalt vabandust, aga inimeste tervise ja vara kaitseks on üks muidu ilus tammepuu vaja maha võtta," edastas spordikompleks oma teates. "Valus on seda teha, kuid võimaliku suure kahjuga õnnetuse korral ei aitaks tagantjärele tark olemine."