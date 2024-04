Kolumn: maailmade kokkupõrked

Käes on aeg, mil varakevadine külma ja sooja võitlus on veel tasavägine. Päikesekiired, kui need pilvede vahelt läbi pääsevad, on eriti soojad peale seda pikka talve ja õhus on tunda, et kõik ilus on veel ees. Saabuvad rändlinnud, loodusel on juba kevad südames ja isegi poliitikutel on käes kiire jooksuaeg, et oma uutesse pesadesse jõuda. Igaühel oma väike maailm, kus mõelda ja tegutseda.