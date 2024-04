Airi Liiva: «Olen vaimustuses, kui hästi noored laulavad ja kui pühendunud nad on»

Teie lastelaulud on paljudele tuttavad ja armsad. Meenutage, kuidas lastelaulude loomiseni jõudsite ja mismoodi Laulupesa alguse sai?

Minust sai laulude looja, kui ma Elleri muusikakoolis õppides läksin kooli kõrvalt Elva laulustuudiosse. Siis hakkasin tegelema laste õpetamisega, ja ehkki olin siis ise väga noor, hakkasin kohe ise ka laule looma. See tundus mulle mõnusam. Lastega tegeldes oli hea just neile konkreetsetele lastele luua vastavalt nende võimetele ja arvestades, mis neile võiks sobida. Nii need laulud tekkima hakkasid.