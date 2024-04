«Elas kord ... Oli kord ...» ehk Maalitud muinasjutud

Akrüülisõprade juhendaja Tiiu Veersalu ütles. et näituse motona kõlab kõnekalt Indrek Hargla eessõna raamatule «Kuninglikud muinaslood» aastast 2018: «Muinasjutud on sama vanad kui inimene, nad räägivad võluasjadest, aga ka neis endas on peidus imeline sõnade võlujõud. Lapsed armastavad neid kuulata ja täiskasvanud neid ette lugeda, sest nendes on kirjas meie loomus, meie unistused ja usk sellesse, milline maailm on õige ja hea.»