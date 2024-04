Elke Rakvere esindus pärjati kolmandat korda Toyota auhinnaga "Ichiban – Best Retailer in Town" .

Silmapaistva kliendikogemuse pakkumise ja pühendumuse eest olla piirkonna parim pärjati Elke Rakvere esindus Toyota auhinnaga "Ichiban 2024 – Best Retailer in Town". Elke Rakvere on varem tunnustuse võitnud ka 2009. ja 2022. aastal.