Kas Käsmu küla kukub merre? Kalur ja teadlane on erineval arvamusel

144 elanikuga Käsmu külas on viimastel aastakümnetel suured lõigud kaldast tormide käigus vette varisenud. Kui rannakalur näeb peamist häda maailmamere veetaseme üldises tõusus, siis Tallinna ülikooli vanemteadur on seda meelt, et inimesed on ise rannikule liiga lähedale läinud ja peaksid tagasi tõmbuma.