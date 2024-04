Galeriis saab taas akti joonistada

Lääne-Virumaa kunstnike kevadnäituseks "Kevad. Akt. Kevad" valmistuv kunstirahvas on oodatud pühapäeval, 14. aprillil kell 12 galeriisse akti joonistama. Seekord on modelliks mees.

"Joonistama on oodatud kõik, kes tahavad, oskavad ja julgevad ennast akti joonistamisega proovile panna," ütles näituse kuraator Riho Hütt. Ta lisas, et plaanis on joonistada akte ka järgmistel nädalavahetustel, kui saadakse modellidega kokkuleppele.