Rakvere riigigümnaasiumis avastati jaapani kultuuri

Baruto on esimene eestlasest sumomaadleja, kes on pääsenud Jaapanis elukutseliste sumomaadlejate ridadesse. Ta rääkis, et tema jaoks oli tore üllatus, et jaapani kultuuri päev seekord nii suures mahus toimus. «Mul on hea meel, et külastajaid oli palju, ning suur-suur tänu Rakvere riigigümnaasiumi perele, Jaapani suursaatkonnale ning kultuurikojale selle toreda päeva korraldamise eest,» ütles ta. «Üks sarnasus eestlaste ja jaapanlaste juures on suur armastus looduse vastu,» lausus Höövelson ning lisas, et kuigi jaapani kultuur on väga erinev meie omast, on jaapanlased sarnaselt eestlastega üsna kinnised inimesed.