Rakvere linna üldplaneering paistab olevat ajale jalgu jäänud

Rakvere abilinnapea Kert Karuse sõnul on 2007 alustatud ja 2010. aastal kehtestatud üldplaneering ajale jalgu jäänud ja see on tema hinnangul tehtud üle jala. Planeeringus olevat sees olemuslikke vigu ja see on kujunenud lühinägelikuks. Momendil kehtib see 2030. aastani, kuid abilinnapea arvates võiks uue üldplaneeringu koostamist alustada juba lähiaastatel.