Poska puiestee poolt ja vastu: mida arvavad kohalikud?

Kastani puiestee vaat et tuntuim elanik kunstnik Riho Hütt leidis, et Jaan Poska puiestee oleks tema kodutanumale väärikas ja hea nimi. "Kui olukord on selline, et sel tänaval kastaneid enam pole, siis on ka nimi Kastani puiestee kummaline," arutles ta. "Jaan Poska puiestee tänavanimena on jutuajamistest läbi käinud ja mina kohaliku elanikuna küll pooldan seda."