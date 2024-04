Maamess on põllumajanduses, metsanduses, aianduses ning toidutööstuses tegutsevate erialainimeste, kuid ka tehnikahuviliste, aiapidajate ning heast kohalikust toidust lugupidavate inimeste kohtumispaik. Eesti maamajanduse aasta tippsündmus on jõudnud olulise verstapostini ning on külastajatele avatud 30. korda ning seal on esindatud ettevõtteid kõikidest Eesti maakondadest.