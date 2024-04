Peeter Rästas teeb rolli kuuldemängus "Kääbussiga"

Loo keskmes on eestlaslik kemplemine ja mängud lubatavuse piiril. Kui Kalju ja Riinu naabermajja kolivad Margus ja Kaire, tundub esialgu, et kõik on hästi. Olukord muutub, kui naabrid võtavad koduloomaks minisea. Tulemuseks on tiheda dialoogi ja vaimukate pööretega kuuldemäng, mis võib pakkuda äratundmisrõõmu kogu tunnete spektri ulatuses.