Juhtkiri: kui nimi enam ei sobi

Tänu Rakvere spordihallile ja staadionile ning neile antud hellitusnimele Kastani Arena on Kastani puiestee üks tuntumaid Rakvere tänavaid, nagu mainis ka spordikooli direktor Jaak Vettik. Selle nime muutmine on nüüd eriti komplitseeritud: mitte ainult Rakvere inimeste, vaid ka linna külaliste mälus on Kastani puiestee kindla koha omandanud.