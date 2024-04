Repliik: liblejahita kevad üle aastate

Ühel hetkel leidis laps, et temal on hädasti merisiga vaja. Häid lambaid mahub palju ühte tuppa ning merisiga Roosist sai Matule truu kaaslane. Kuna merisead on karjaloomad, tuli pärast Matilda lahkumist koju tuua järgmine põrsas. Kolooniast päästetud Roodman oli Roosist kohe vaimustuses. Nad elasid koos kõrge eani. Enam ma rohusööjaid tuppa ei taha, liiga palju tolmu. See on esimene kevad 18 aasta jooksul, mil ma hasartselt esimesi tärkavaid võilillelehti taga ei aja.