Uusi Eesti uisu- ja hokitähti peab tulema ka Rakverest

Eestis saab praegu aasta ringi jääalasid – hoki, iluuisutamine, curling, aga ka kiiruisutamine – harrastada sisuliselt vaid Tallinnas (viis jääväljakut) ja Tartus (kaks väljakut). Jäähallid on ka Narvas ja Kohtla-Järvel, kuid mõlemas sulatatakse väljakud mitmeks suvekuuks. Lisaks on Viljandis soojustamata jäähall, mis võimaldab jääaladega tegeleda umbes kuuel kuul aastas.

On positiivne, et viimastel aastatel on lisandunud mitu külmutusega väliväljakut, näiteks Vastseliinas, Pärnus ja Arukülas ning väiksemate mõõtmetega väljak Tallinnas Pirita velotrekil. Kuid neil saab sportida või ka lihtsalt uisutada vaid kolmel kuul aastas.