Uurimise järel selgus ulatusliku maastikupõlengu põhjus

Menetluse käigus tehti kindlaks, et põleng sai alguse Toomika külas asuvast alajaamast. Ida päästekeskuse peainspektor Tanel Sepajõe sõnul on teada, et enne maastikutulekahju tekkimist oli alajaamas rike, millest teatati ka rikketelefonile. Elektrikud kohapeal riket ei tuvastanud ja alajaamast lülitati elekter sisse. Kohalike elanike sõnul oli peale seda ikkagi jätkuvalt märgata elektrikõikumist vähemalt ühes faasis.