Rakvere teatris valmistatakse ette rahvusvahelist koostöölavastust

Idee kutsuda Anna-Maria Lipponen ja Petri Tuhkanen Rakvere teatrisse küpses teatri kunstilise juhi Peeter Raudsepa peas juba ammu. "Kohtusime Tampere teatrifestivalil ja huvitavast mõttevahetusest kasvas välja idee, et nad võiksid ka Rakveresse lavastama tulla. Kuna mõlema lemmikfestivaliks on Baltoscandal, olid nad koostööst Rakvere teatriga väga huvitatud. COVID-i aastad lükkasid seda plaani aina edasi, aga olles näinud vahepeal Anna-Maria ja Petri lavastusi välismaal, sai mulle selgeks, et just sellist üllatust meil vaja ongi."