Suumani Sass jõuab lavale

Aleksander Suuman sündis 25. aprill 1926 Simunas ja suri 19. aprillil 2003 Tallinnas oma kodus kirjanike majas. Sõprade ja avalikkuse jaoks lihtsalt Suumani Sass oli eesti luuletaja, kunstnik ja õpetaja. Ta on öelnud, et fantasöör on ta väike ja seepärast pani ta luulesse seda, mida oma silmaga näinud oli. Suumani Sassi pilk aga märkas elu veidrusi ja nii on ka tema luule täis lustakaid ja elurõõmsaid salmideks vormistatud hetki.