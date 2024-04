Koolikiusu juhtum tõi endaga kaasa toetusavalduste laviini

Kirjanik soovis, et tema tütar teaks, et maailm ei ole täis kurjust ja tegelikult saab headus troonile. Seetõttu kirjutas ema paarile oma sõbralisti edukale, targale ja heale tuttavale, et nad saadaks tervitusega videoklipi tema tütrele Arabellale. "Et ta näeks, et ta pole ka väljaspool kodu üksi. Et need, keda ta kaugustes imetleb, toetavad teda ega pea kiusamist õigeks. Et me ei toida kiusuenergiat, vaid armastust ja kokkuhoidmist," kirjutas Maran.