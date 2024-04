Trükivalgust nägi Maris Pruuli "Läbi Loodeväila. Kokkupõrkekursil Veenusega"

MTÜ-d Käsmu Lahe Merekool vedav Maris Pruuli on ka ise aktiivne purjetaja ning sugugi mitte ainult Eesti vetes. Eelmise aasta 21. juunil alustas ta purjeka Admiral Bellingshausen pardal merereisi, mis viis ta Sillamäe sadamast Läänemere, Atlandi ookeani, Kanada põhjaranniku saarestike ning Alaska kaudu Ameerika Ühendriikidesse Seattle‘i linna, kuhu jõuti 9. oktoobril.

Meeskonna tuumiku moodustasid kuus purjetajat, kuid kokku käis laevalt kolme ja poole kuuga läbi ligemale 50 inimest. Kõik see, mida Pruuli merereisi käigus nägi ja koges, on kokku võetud raamatu 320 leheküljel. "Läbi Loodeväila. Kokkupõrkekursil Veenusega" tiraažiks on 1500 eksemplari.