Ametikooli õpperestoranis avaneb peagi kuuks à la carte-restoran

Ametikooli majutamise ja toitlustamise eriala õppekava juhi Eda Vallimäe sõnul on tegu enamaga kui lihtsalt restoranisimulatsiooniga või mänguga. «Kõik on päris. Nii ettevalmistus ja harjutamine, mis tingimata kokaametiga samuti kokku kuuluvad, kui ka ette tulevad ootamatused, millega noored toime peavad tulema. Ja loomulikult on see õpingute lõpuks suurepärane loominguline väljund. Meil on ka õpilasi, kellel on väga suur soov just à la carte’is jätkamiseks ja huvi fine dining’u vastu, neile on see eriline maiuspala,» kõneles Vallimäe.