Ukraina kaasmaalaskond Barvinok – 20

Igal inimesel, igal kogukonnal, inimeste ühendusel, igal sündmusel on oma algus, oma sünnipäev. Räägitakse, et inimesed ja kõik, mis meid ümbritseb, ei tule siia maailma niisama, vaid meil on oma missioon. Balti riikides on alates iseseisvuse taastamisest 1991. aastal välja kujunenud eriti aktiivne rahvus- ja kultuurikogukondade elu. Sel ajal tekkisid Eesti kõigis piirkondades mitteärilised avalikud kultuuriühingud, kogukonnad, loomeklubid, sealhulgas ukrainlaste oma.