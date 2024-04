Kell on mõned minutid enne kuut õhtul ning Tapa muusika- ja kunstikooli saalis käib usin mandoliinide häälestamine. Suurem punt rahvast on juba platsis, aga mõned kohad on veel vabad. Kunstikooli õpetajad Liina ja Kati andsid parajasti savitundi ning pesid viimasel minutil käed puhtaks ja kiirustasid saali. «Meil on väga kohusetundlikud liikmed, üks saatis just sõnumi, et jääb kümme minutit hiljaks,» ütleb muheledes orkestri juhendaja ning Tapa muusika- ja kunstikooli direktor Ilmar Kald, keda võib pidada ka pärimusmuusika eestvedajaks Tapa vallas. Noortesektsiooni eest vastutab orkestris Tanel Sakrits, kes on ka muusikakooli mandoliiniõpetaja.