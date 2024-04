Juhtkiri: kas kõik on ikka eetiline?

Rakvere lasteaedade liitmine puudutab paljusid. See puudutab ka volikogu liikmeid, üks volikogu liige juhib praegu veel üht lasteaeda. Samas osales see volikogu liige hääletusel, seega saab küsida, kas niisugune käitumine on ikka eetiline.



Isegi kui otsest kasu justkui mängus ei ole, on ennast puudutava otsuse üle hääletamine siiski kahtlane. Parem on libedale teele mitte minna. Ühe naabervalla volikogu istungil näiteks ei osalenud hääletusel volinik, kelle pereliiget otsus muu hulgas mõjutas. Väga mõistlik. Halli ala piiride kompamine on susserdamise maiguga. Kui midagi on vaja kasvõi nui neljaks läbi suruda, siis võetakse kõik mängu, mis vähegi võimalik.



Volikogu liikme seotus mingi teemaga on keerukas, sest pole selge, kui kaugele või lähedale asetada seotuse piir. Kui inimene hääletab otseselt endaga, samuti lähisugulaste ja äripartneritega seotud küsimuste üle, on see selgelt lubamatu. Kui inimesel on südametunnistus paigas, pole vaja seda talle meelde tuletadagi. Kui ei ole, tuleb talle öelda. Keerulisemaks läheb asi sõprade ja sõprade sõpradega ning kaugemate sugulastega. Väikeses kohas on suhteniidistik põimunud ja volikogulastel tuleks eriti hoolikalt seadustes näpuga järge ajada. Teisalt on ju väga ahvatlev mõjutada otsust endale või lähikondsele sobivas suunas.



Sama keeruliste valikute ees seisavad ajakirjanikudki. Alati on keegi kuskil kellegi sõber, kellegi tuttav. Aga on kõhutunne, on eetikakoodeks, on väärtushinnangud. Kui nende vastu ei eksi, ei ole asi vaid juriidiliselt korras, siis on ka südametunnistus puhas.