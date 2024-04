Repliik: elu on tegelikult ilus

Elu on ka veidi nagu kevad. See on täitsa ilus, kui sellele võimalus anda. Rahulikult kuulata ka nendel hetkedel, kui kaela sajab pussnuge ja olemine on kõike muud kui ilus. Kuskil seal rahetormi sees on rahu ja ilu ja kevad. Pärast madalseisu tuleb alati parem aeg, mida me lihtsalt ei märkaks, kui poleks vahepealset madalseisu olnud.