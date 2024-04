Lihtinimeste elust teises Eestis

Aga see pisikene kadeduseuss hakkab kohe su hinge seestpoolt närima, sest ümberringi on palju ka neid inimesi, kes saavad veel rohkem pappi ja elavad veel paremini. No mis teha: kui ikka restoranis ei jaksa karupraadi, mis maksab 50 eurot, süüa, siis oled nii- või naapidi vilets ja vaene mees ning pärit teisest Eestist. Ja kui talveperioodil palmi alla ka ei jõua sõita, no mis sinuga siis üldse rääkida.

Närvide rahustamiseks võiks ju ühe pisikese pitsi teha. Minu lemmikpood Lilleorus laseb valjuhäälditest reklaami, nii et müügisaal rõkkab. Jumala eest, ärge te paljast viina jooge, jooge ikka klaas vett viinavõtmise vahele – vot siis on teie tervis korras. No küll on need viinaärimehed hea ja suure südamega inimesed, et hoolitsevad lihtinimeste tervise eest. Õige kah!