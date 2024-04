Rakvere riigigümnaasiumisse pürgib üle 300 õpilase

Rakvere riigigümnaasiumi õppekorraldusjuht Agne Jõgis rääkis, et enamus kooli pürgijatest on Rakvere linna ja Lääne-Viru maakonna koolide õpilased, kuid huvilisi on ka kaugemalt. "Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud Ida-Virumaa koolidest pärit kandidaatide hulk ning suure tõenäosusega on see seotud Virumaa riigikoolide ühiskatsete korraldamisega," rääkis Jõgis.