Riigimetsas algas istutushooaeg: maakonnas jõuab mulda 2,7 miljonit taime

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät ütles, et tänavu alustatakse metsaistutusega nädala jagu mullusest varem, sest ilm on soodne. "Maapind pole enam külmunud ja võimaldab töödega pihta hakata. RMK paneb puud kasvama kokku 9300 hektaril. Lisaks jätame 15–20 protsenti raiesmikest looduse kujundada neis paigus, kus on soodsad tingimused, et ala uueneb sobilike puuliikidega ise," märkis Väät.