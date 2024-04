Ametikooli noormees pani kokku pronksiväärilise reisipaketi

Turismikorraldaja kutsevõistlusel anti õpilastele teema, sihtkoht, inimeste arv ja vanuserühm ning võistleja pidi selle põhjal koostama kahepäevase marsruudi koos majutuse, transpordi ja toitlustusega. Seejärel tuli paketti komisjonile inglise keeles tutvustada. Juhendaja Andrea Bildi sõnul on pronksmedali võitnud Timo Tamsalu nutikas, taibukas, kiire mõtlemisega ja väga julge esineja. "See on suur tunnustus tema tugevuste eest," märkis Bild rõõmsalt. Ka noormees ise jäi tulemusega väga rahule. Ülesanne oli juhendaja sõnul paras pähkel, kuna reis oli vaja korraldada Lätis. Kokku oli aega kuni kaks tundi, et kriteeriumitele vastav reisipakett kokku panna. Tamsalu koostatud näidispaketis külastasid turistid sellised linnu nagu Liepāja ja Ventspils, sõitsid jalgratastega, läbisid vahemaid kanuudes ning külastasid muuseume.