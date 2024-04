Riik kutsub tunnustama siseturvalisuse vabatahtlikke

"Kogukondades on eriti oluline roll vabatahtlikel, kes oma tegevusega toetavad ja aitavad kutselisi siseturvalisuse töötajaid ning panustavad seeläbi meie igapäevasesse turvatundesse ja ohutusse. Väärtustamaks nende tublide inimeste ja meeskondade tööd ning aega, täname vabatahtlike rühmi, ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja inimesi, kes panustavad me riigi turvatundesse oma vabast tahtest," rääkis siseminister Lauri Läänemets.

Läänemets rõhutas, et praeguses julgeolekuolukorras on kogu ühiskonna elanikkonnakaitseline ettevalmistus võtmetähtsusega. Seetõttu on senisest veelgi olulisem roll täita meie vabatahtlikel ühendustel, kes aitavad tõsta kogukondade ja ühiskonna teadlikkust ja oskusi kriisi korral ise toime tulla ning võimalusel teisigi abistada. "Oma panusega turvatunde loomisse on nad suureks eeskujuks ja igaüks neist tunnustust väärt," lisas Läänemets.