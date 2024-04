Rakvere linn sai eterniidijäätmete kogumiseks toetust

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Kerli Kõue sõnul on projekti eesmärk koguda Rakvere linna elanikelt eterniitjäätmeid ja luua neile võimalus viia need tasuta Lääne-Viru Jäätmekeskusesse, et soodustada keskkonnasõbralikku ja ohutut eterniidi käitlemist.

“Rakvere linnas on hulgaliselt eterniitkatustega elamuid, mille omanikud soovivad katuse kehva seisukorra tõttu vahetada. Eterniit on tervisele ohtlik materjal, eriti kui see on lagunenud või kahjustatud. Meie eesmärk on tõsta elanike teadlikkust eterniidi ohtudest, vähendada kokkupuudet ohtlike materjalidega ja julgustada vastutustundlikult jäätmeid käitlema,”selgitas Kõue.

Keskkonnaspetsialisti sõnul saab projekti käigus Rakvere linnast kokku koguda 50 tonni asbesti sisaldavaid jäätmeid. Lisaks pakub Rakvere linn võimalust anda ära lehtklaasijäätmeid.

Taotlusi saavad alates 1. maist kuni 21. juunini linna kodulehel esitada ainult eraisikud, kelle elukohaks on rahvastikuregistris märgitud Rakvere linn.

Jäätmed peavad olema pärit Rakvere linna elamukinnistult. Esitamise järgselt saabub esmalt automaatvastus taotluse eduka esitamise kohta. Seejärel vaadatakse taotlus üle ning kinnitus äraandmise võimaluse kohta saabub nädala jooksul e-kirjaga. Positiivse otsuse korral saab jäätmeid Lääne-Viru Jäätmekeskusesse ära anda 17. maist kuni 22. juunini.

Rakvere Linnavalitsus on aastaid korraldanud kevaditi elanikelt eterniidijäätmete ja lehtklaasi kogumist. Tasuta eterniidi jäätmete vastuvõtmine ja käitlemine Lääne-Viru Jäätmekeskuses vähendab ebaseaduslikku jäätmekäitlust ning tagab, et ohtlikud ained ei satuks keskkonda. “See toetab säästvat arengut ja aitab vältida negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale. Tulemuseks on puhtamad metsaalused ja reostusallikate vähendamine,” ütles Kõue.