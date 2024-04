Kadrinas tutvustatakse Knüpfferite elu ja tegevust

Kohal on ka pere esindaja Klaus Knüpffer Saksamaalt. Lisaks ettekannetele loetakse ette väljavõtteid seni avaldamata Knüpfferite pereliikmete mälestustest ja väljavõte Väike-Maarja kunagise pastori Carl Theodor Knüpfferi esimese Eesti üldlaulupeo jutlusest.

Kultuuririkkuse tunnid "Knüpfferid Eestis" toimuvad veel 6. juulil Amblas, 8. septembril Väike-Maarjas ja 28. septembril Tallinnas. Ussimaarjapäeval ja Väike-Maarja koguduse sünnipäeval toimub kultuuririkkuse tund pärast jumalateenistust Väike-Maarja kirikus. Algus on orienteeruvalt kell 14.30.

Knüpfferid on Eestis elanud ja omas ajas väljapaistvalt tegutsenud mitmel aastasajal. Esimeseks Knüpfferiks Eestimaal oli Andreas Knüpffer (1642–1705), kelle järglastest viimased elasid ja tegutsesid Eestis kuni teise maailmasõjani. Paljudes Knüpfferite põlvkondades oli mitu pastorit. Väike-Maarja pastor Carl Theodor Knüpffer pidas peo jutluse esimesel Eesti üldlaulupeol 1869. aastal.

Veel paljud Knüpfferid on andnud hinnalise panuse Eesti kultuuriloosse. Samavõrd väärtuslikud on selle perekonna mitme liikme kirjutatud, kuid seni avaldamata mälestused elust ja tegutsemisest Eestis. Abielude kaudu on Knüpfferid tihedalt seotud Krusensternide ja Kotzebuedega.