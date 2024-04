Porkuni ristmikule mahuvad ära nii konnad kui ka autod

Konnade esialgse hinnangu põhjal on keegi nende igipõlisele rännuteele seadnud tülika võrgu, aga kokkuvõttes päästab see võrk nii mõnegi kahepaikse elu. Fotol nähtav paar on teel Porkuni järve, kuid peab kuni õhtuni ootama inimestest konnatalgulisi.

Foto: Ain Liiva